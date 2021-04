GAZZETTA – Lorenzo Insigne deve battere il suo stesso record di gol

“Milan, sei bello fuori!”. Questo è il titolo d’apertura de La Gazzetta dello Sport oggi in edicola. Spazio, chiaramente, al successo rossonero sul campo del Parma, il tredicesimo in trasferta in questo campionato: un record. All’Ennio Tardini anche tante polemiche per l’espulsione di Zlatan Ibrahimovic dopo un assist. Di Ante Rebic, Franck Kessié e Rafael Leao le reti che hanno steso i crociati.

Lorenzo Insigne, intanto, sta infrangendo ogni record col Napoli in quest’ottima stagione. Con il gol alla Juventus è salito a quota 105 in azzurro, staccando Edinson Cavani. La rosea ci tiene a parlare anche di un altro traguardo: “Il capitano è anche ad un passo dal suo record di gol realizzati in campionato. Attualmente, è fermo a quota 18 reti, segnate nel 2017. Gliene mancano 4 per migliorarlo ed ha a disposizione 9 partite per provare a migliorarsi ma, soprattutto, per riportare il Napoli in Champions League”.