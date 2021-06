GAZZETTA – Lorenzo Insigne alle stelle: si celebra ancora il successo sulla Repubblica Ceca

“Zhang, la mia Inter”. Con un’intervista al presidente nerazzurro Steven Zhang La Gazzetta dello Sport apre la sua prima pagina di oggi. Il numero uno dell’Inter svela i piani in vista del futuro: “Il nostro progetto è a lungo termine: bisogna far bene in Champions League. Simone Inzaghi è l’uomo giusto e con noi lavora in sintonia. Conte è un top, ma con esigenze diverse da quelle del club”. Spazio anche alla Nazionale, a due giorni dal netto successo con la Repubblica Ceca nel segno di Lorenzo Insigne. “Insigne alle stelle”, titola il quotidiano rosa a cinque giorni dall’Europeo. “Così l’Italia nata più a Sud sfida tutti, da Mbappé a CR7”.

“Il ritorno dei toscani”. Ampio spazio dedicato al rientro in Serie A di diversi allenatori provenienti dalla Toscana. Da Massimiliano Allegri a Maurizio Sarri, fino ad arrivare a Luciano Spalletti. Intervista al presidente dell’Assoallenatori Renzo Ulivieri: “Figli di… Però speciali”.