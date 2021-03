GAZZETTA – Lazio-Torino, Urbano Cairo promette i ricorsi

“CR767 come Pelé”. Questo il titolo di apertura in prima pagina de La Gazzetta dello Sport nell’edizione di oggi sulla Juventus. I bianconeri ripartono con il 3-0 allo Spezia, Cristiano Ronaldo eguaglia i gol del mito brasiliano. Alvaro Morata sblocca dopo oltre un’ora, Federico Chiesa firma il raddoppio. C’è spazio nel taglio basso della prima pagina del quotidiano per Zlatan Ibrahimovic con il titolo seguente: “Segna anche al Festival. Oggi Milan con Leao-Rebic”. Il rossonero si prende il palco dell’Ariston e detta le regole ad Amadeus. Stasera a San Siro a tifare la squadra di Stefano Pioli: contro l’Udinese punta al -1.

Per poter sfruttare le seguenti promozioni è necessario cliccare sul book di riferimento ed effettuare l’iscrizione sui seguenti siti che operano in Italia in totale sicurezza



“Oro nerazzurro”. Questo il titolo sull’Inter La capolista domani a Parma, ma nel frattempo si attesta il valore del gruppo che sta volando in testa alla classifica: da Alessandro Bastoni fino a Romelu Lukaku si parla di cifre intorno al mezzo miliardo per i titolari. Lazio-Torino: “La Figc chiede il rinvio ma la Lega si oppone. Il giudice può smentirla”. Biancocelesti in campo, granata in isolamento. Urbano Cairo: “La scelta si commenta da sola. Ora faremo tutti i ricorsi possibili”.