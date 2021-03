GAZZETTA – Lazio, nessuna penalizzazione in classifica

“Faccia da Inter”. Questo il titolo con cui si apre l’odierna edizione de La Gazzetta dello Sport in riferimento a Luis Muriel. Il colombiano dell’Atalanta è l’ultima idea di mercato della squadra di Antonio Conte, il quale stima molto l’attaccante. Costa almeno 25-30 milioni di Euro. Spazio in taglio alto alla notizia di ieri legata ai diritti televisivi della Serie A. I diritti tv per 840 milioni di Euro all’anno per tre stagione passano a Dazn, scalzata Sky. Una svolta epocale: la Serie A passa per la maggior parte in esclusiva all’ente che quest’anno aveva solo tre partite a weekend.

Spazio in taglio laterale alla sentenza del tribunale della FIGC arrivata ieri con cui è stato punito con la sospensione il presidente biancoceleste Claudio Lotito e anche due medici della Lazio. Nessuna penalizzazione per il club, che si salva da questo provvedimento. Nei giorni scorsi era circolata l’ipotesi di una dozzina di punti in meno in classifica.