GAZZETTA – La questione del rinnovo di Lorenzo Insigne non è secondaria

La Gazzetta dello Sport dedica la sua apertura al 7-0 gol inferto dal Milan al Torino e titola in prima pagina: “Indiavolati”. Stefano Pioli: “Ora siamo a 3 km dalla vetta del Mortirolo”. Ma la Juve resta viva: “Regalo d’addio di Buffon”. Il portiere para un rigore a Domenico Berardi. Poi Cristiano Ronaldo e Paulo Dybala arrivano a 100 gol bianconeri a testa. “L’Inter fa 3 gol pure alla Roma”: Antonio Conte, però, ha mandato davanti alle telecamere il suo vice per una decisione presa in comune accordo con la società. Segnale della crescente tensione tra il mister e il club.

In casa Napoli si continua a discutere delle questioni sul futuro. “Quella del rinnovo di Insigne, per esempio, che non è secondaria rispetto alla scelta del nuovo allenatore. Spalletti è l’indiziato numero uno a subentrare a Gattuso, mentre ci sarà da affrontare anche i casi Koulibaly e Fabian Ruiz, vogliosi di fare nuove esperienze. Con gli introiti europei, De Laurentiis lavorerà per un Napoli ambizioso e, si spera, vincente”.