GAZZETTA – La Juventus pensa di nuovo ad Arkadiusz Milik

L’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport titola in prima pagina sulle strategie future della “Vecchia Signora”: “Nomination Juve”. Fabio Paratici ha messo nel mirino un uomo per ogni reparto, sulla fascia punta Robin Gosens, al centro Manuel Locatelli, davanti se Cristiano Ronaldo resta vuole il centravanti: l’obiettivo è di nuovo Arkadiusz Milik, ora a Marsiglia. Addio a Marco Bogarelli, “Era il re dei diritti tv”: l’ex presidente di Infront arresosi al Coronavirus.

Per poter sfruttare le seguenti promozioni è necessario cliccare sul book di riferimento ed effettuare l’iscrizione sui seguenti siti che operano in Italia in totale sicurezza



“Belotti-Sanabria per battere il Sassuolo”: oggi alle ore 15:00 si giocherà il recupero di Torino-Sassuolo della 24esima giornata. “Il tecnico dell’Inter sfata un pregiudizio”: catenacciaro? Falso, in attacco il segreto delle vittorie di Antonio Conte. Parla Nelson Dida: “Le parole dell’ex portiere milanista”. Europa League, domani c’è il Manchester: “Il mio Milan può farcela. Gigio sempre più forte, ora guida anche la difesa”. Infine, spazio alla trasferta della Lazio in Germania, contro il Bayern Monaco: “Sogno impossibile”.