GAZZETTA – La Juventus dipende ora da Antonio Conte

“Juve nelle mani di Conte”. Questo il titolo con cui si apre l’odierna edizione de La Gazzetta dello Sport in riferimento alla gara di oggi tra i nerazzurri campioni d’Italia e i bianconeri. Il tecnico dell’Inter può decidere la qualificazione Champions League della sua ex squadra. Spazio in taglio laterale al possibile mercato del Milan. I rossoneri vogliono chiudere la questione di Brahim Diaz, in prestito dal Real Madrid. Stefano Pioli vuole tenerlo con sé. Si parla anche del derby capitolino che si disputerà stasera, facendo riferimento a quelli futuri, quando sulla panchina giallorossa ci sarà Josè Mourinho. Da una parta il portoghese avrà già iniziato a studiare la sua Roma.

Per poter sfruttare le seguenti promozioni è necessario cliccare sul book di riferimento ed effettuare l’iscrizione sui seguenti siti che operano in Italia in totale sicurezza



“Tifosi al 50% negli stadi, l’obiettivo per la prossima stagione”. Prime riaperture, con il Mapei Stadium che farà da apripista con oltre 4.000 spettatori nella finale di Coppa Italia. L’obiettivo è di ripartire regolarmente l’anno prossimo, anche grazie alla campagna vaccinale, con un numero di spettatori presenti che arrivi alla metà della capienza dell’impianto.