GAZZETTA – “La grande corsa”: il girone di ritorno comincia con Milan, Juventus e Inter

“La grande corsa”. Questo è il titolo con cui si apre l’odierna edizione de La Gazzetta dello Sport di oggi in riferimento alle sfide di Milan, Inter e Juventus. Via al girone di ritorno con un sabato da scudetto: Bologna-Milan, Zlatan Ibrahimovic prova a ripartire e la Procura indaga sulla rissa con Romelu Lukaku in Coppa Italia. Inter-Benevento, con Christian Eriksen che torna titolare e il rinnovo di Lautaro Martinez: raggiunta l’intesa. Sampdoria-Juventus, Cristiano Ronaldo e Alvaro Morata all’attacco.

Per Edin Dzeko non c’è l’Inter. Lo scambio con Alexis tra la Roma e i nerazzurri non s’ha da fare. Secondo quando riporta il quotidiano non c’è l’accordo tra le società e i capitolini starebbero pensando a Massimiliano Allegri come futuro allenatore. Spazio in taglio alto sull’anticipo di ieri finito 1-1 tra il Torino e la Fiorentina, rimasta in 9 uomini. A segno Andrea Belotti e Franck Ribery. Polemiche sull’arbitraggio di Marco Di Bello.