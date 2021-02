GAZZETTA – “La coppa che scotta”: Juventus e Inter si affrontano per la terza volta in 23 giorni

“La Coppa che scotta”. Questo il titolo di apertura in prima pagina de La Gazzetta dello Sport nell’edizione di oggi in merito a Juventus-Inter. Stadium. Si tratta della terza sfida in 23 giorni tra le due squadre e finora c’è stata una vittoria a testa. Antonio Conte si affida a Romelu Lukaku e pensa a Christian Eriksen per ribaltare il k.o. per 1-2 dell’andata. Andrea Pirlo cambia, ma Cristiano Ronaldo c’è. In porta Gigi Buffon sarà titolare.

C’è spazio nel taglio basso della prima pagina anche per i rossoneri e per Zlatan Ibrahimovic con il titolo seguente: “L’uomo Zlataniano”. Talento, passione, fisico: come lo svedese non c’è nessuno. Dopo i 500 gol adesso punta all’obiettivo Champions League, mai vinta in carriera, con la squadra allenata da Stefano Pioli, all’età di 40 anni. “Le big con DAZN”. Per quanto riguarda i diritti tv del triennio 2021-2024 Sky è indietro, giovedì la scelta definitiva. Più soldi e nuova tecnologia: tira aria di svolta.