GAZZETTA – “Juve vai in Porto!”: i bianconeri di scena in Champions League

“Juve vai in Porto!”. Questo il titolo di apertura in prima pagina de La Gazzetta dello Sport nell’edizione odierna sui bianconeri. Riparte l’assalto alla Champions League. Andata degli ottavi di finale: CR7 nel suo Portogallo (ore 21:00) guida la squadra di Andrea Pirlo alla caccia della Coppa che sognano da 25 anni. Kylian Mbappé ne fa 3 al Barcellona e segna pure Moise Kean: il Paris Saint-Germain dilaga, Lionel Messi viene travolto. Anche il Liverpool (0-2 al Lipsia) ipoteca i quarti.

C’è spazio nel taglio laterale della prima pagina anche per Milan e Inter. “Derby jolly”. Viaggio in un’attesa pazzesca tra il tifo ai tempi del COVID e giocatori di 23 nazioni in campo. Intanto Dejan Stankovic, tecnico della Stella Rossa, domani sfida Stefano Pioli in Europa League: “Voglio stancare il Diavolo con la mia squadra”. Anche la Lazio trova spazio nel taglio basso della prima pagina nell’edizione odierna con questo titolo: “Tamponi, deferiti Lotito e due medici”. Le accuse della Procura Federale, il processo a Marzo: “Positivi in allenamento e in gara. Protocollo violato”. La squadra di Simone Inzaghi adesso rischia anche una penalizzazione in campionato.