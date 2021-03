GAZZETTA – Ivan Juric accostato ancora al Napoli

La Gazzetta dello Sport apre la sua prima pagina fantasticando sul ritorno imminente nel calcio di Massimiliano Allegri e Maurizio Sarri: “Mister rivincite”. Due nostri grandi tecnici, pronti a tornare in gioco. Per quanto riguarda il primo, c’è la sua ombra dietro ai rischi di Andrea Pirlo alla Juventus, mentre l’ex Napoli è la prima scelta della Roma. “La giostra delle panchine”: casting del Napoli con Ivan Juric e Paulo Fonseca.

“Ivan Juric è ancora più determinato. Il suo calcio ad alta velocità è l’ideale per chi ha voglia di emergere e nei piani del Napoli (Champions o no) c’è una salutare cura ricostituente, con spazio a giovani di buona volontà. L’allenatore del Verona, insomma, ha i requisiti giusti per impostare un nuovo corso. C’è una promessa di Setti a lasciargli strada libera in caso di chiamata importante”, si legge. “Vlahovic, Scamacca, Singo”: è caccia ai giovani d’oro. Le promesse della Serie A che piacciono alle big. “Il Milan e uno Zlatan mai visto”: tra scudetto e lacrime per i figli: “Gli manco”.