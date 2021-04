GAZZETTA – “Inter, si vola”

“Inter, si vola”. Questo il titolo con cui si apre l’odierna edizione de La Gazzetta dello Sport in edicola stamani col riferimento ai nerazzurri. Steven Zhang torna per lo scudetto e intanto parte il piano per il nuovo ciclo. Il presidente avrà un altro socio di minoranza, firmerà i rinnovi di Lautaro Martinez e Alessandro Bastoni. Con Beppe Marotta deciderà le strategie e i rinforzi per la prossima Champions League.

Spazio in taglio laterale alla notizia di ieri riguardante il ricovero a Roma dopo il focolaio azzurro, di Daniele De Rossi. L’ex calciatore della Roma, dopo essere risultato positivo al Coronavirus, finisce all’ospedale Spallanzani in via precauzionale. Spazio in taglio laterale alla prossima sfida dei rossoneri che oggi scenderanno in campo al Tardini per affrontare il Parma. Zlatan Ibrahimovic con Ante Rebic e Hakan Calhanoglu per il blindare il secondo posto dei rossoneri. Per lo svedese si parla anche di rinnovo.