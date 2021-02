GAZZETTA – Inter, per Antonio Conte ci sono “tre tormenti”

in

“Conte, tre tormenti”. Questo il titolo di apertura in prima pagina de La Gazzetta dello Sport nell’edizione di oggi. Troppi errori a partire da Samir Handanovic fino ad Alexis Sanchez, tutte le sviste che pesano. Dalla proprietà nessun segnale. La Juventus risale e le sue quotazioni sono in rialzo. Adesso i bianconeri si rivelano ancora una volta insidiosi. “Pirlo che musica”. Carisma da maestro per una nuova squadra e la gestione di Cristiano Ronaldo. La svolta è arrivata da San Siro a… San Siro.

“Atalanta un Ospina nel fianco”. Questo il titolo che il quotidiano dedica alla sfida tra il Napoli e gli orobici nel taglio basso della prima pagina. La “Dea” è bella, ma il portiere dei partenopei tiene a galla la squadra di Gennaro Gattuso e salva lo 0-0. Mercoledì andrà in scena il ritorno a Bergamo dove si stabilirà chi passerà il turno ed accederà alla finale di quest’anno.