GAZZETTA – “Inter-Juve da supereroi”

“Inter-Juve da supereroi”, apre così La Gazzetta dello Sport di questa mattina in prima pagina, in vista del derby d’Italia che si giocherà questa sera a San Siro. Romelu Lukaku contro Cristiano Ronaldo come un duello tra l’incredibile Hulk e Superman. 200 paesi collegati per una gara che può valere lo scudetto e 650 milioni di spettatori in giro per il mondo. Forse l’egemonia dei bianconeri verrà interrotta proprio quest’anno e questo match potrebbe significare molto per la fine del ciclo della Juventus.

Intanto, Gennaro Gattuso sta sciogliendo le riserve in merito alla formazione da mandare in campo nella sfida di oggi contro la Fiorentina. Senza Fabian Ruiz, positivo al Coronavirus, dovrebbe essere Diego Demme a rimpiazzarlo in mediana, in vantaggio su Eljif Elmas. In attacco Hirving Lozano dovrebbe spuntarla su Matteo Politano. Andrea Petagna sarà confermato centravanti, con Dries Mertens in panchina e pronto a gara in corso. All’orizzonte c’è la Supercoppa Italiana.