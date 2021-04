GAZZETTA – Inter, Antonio Conte replica a chi lo voleva cacciare

in

“Saluti & baci”. Questo il titolo di apertura in prima pagina de La Gazzetta dello Sport nell’edizione odierna sui nerazzurri. Ci pensa Matteo Darmian a piegare il Cagliari. Un girone di ritorno da record, tutte vinte. Antonio Conte vede lo scudetto: “C’era chi diceva che i miei erano scarsi e io da cacciare…”. C’è spazio nel taglio laterale della prima pagina del giornale per il nostro campionato con questo titolo: “Bagarre 4° posto: dalla ‘Dea’ alla Roma, dietro vincono tutte”. Bene l’Atalanta che trova i 3 punti con il brivido finale che sancisce il 3-2 all’Artemio Franchi di Firenze, ma anche la Roma che vince 1-0 a Bologna facendo turnover.

“CR7 furioso”. Lancio della maglia, pugni contro il muro. Dubbi sul suo futuro, ma intanto è festa con i rossoblù. Cristiano Ronaldo a secco. Andrea Pirlo: “Finora mi do 6 di stima”. Il caso di Zlatan Ibrahimovic: “Il carisma e i litigi: due facce di Ibra. Ricorso pronto”. Lo svedese rimedierà minimo una giornata per le frasi ingiuriose, ma dovrebbe poi tornare presto a disposizione vista la polemica ed il dibattito che si sono aperti sulla questione di Jose Mourinho.