GAZZETTA – Inter, Antonio Conte pensa a Gervinho e a Graziano Pellè

“Scudetto coi fiocchi”. Questo il titolo di apertura in prima pagina de La Gazzetta dello Sport su Milan e Inter. Uomini, calendario, mercato: rossoneri e nerazzurri ripartono. Tra la neve. Vacanze finite, da domenica tre turni decisivi in 8 giorni. Stefano Pioli a caccia del difensore, mentre i nerazzurri pensano a uno tra Gervinho e Graziano Pellè. C’è spazio nel taglio alto della prima pagina quest’oggi per un’intervista a Nicolò Zaniolo: “Rinascerò dal dolore”. Il 2021 del campione che si racconta tra tormenti e ritorni: “Buio e pianti, i due infortuni mi hanno fatto maturare. Ma all’Europeo ci sarò. Vedrete. Sarò in campo ad aprile. Io alla Roma sto alla grande. E all’Inter adesso dico…”.

Anche i bianconeri trovano la loro collocazione nel taglio basso della prima pagina, con il titolo seguente: “Ma dov’è Dybala?”. L’argentino è stato frenato da Coronavirus, scelte di Andrea Pirlo e contratto: è l’ora della riscossa. Fabio Capello: “Può giocare anche nel tridente”.