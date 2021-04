GAZZETTA – Il silenzio stampa sta impedendo a Gennaro Gattuso la rivincita sulle critiche

“Inter ci sei”. Questo il titolo di apertura in prima pagina de La Gazzetta dello Sport sui nerazzurri. Romelu Lukaku sbanca Bologna nell’uovo il tricolore. La squadra di Antonio Conte vola a +8 sul Milan. “Il titolo? Noi più vicini di altri…”. E mercoledì può allungare. I rossoneri pareggiano e si arrendono. Stefano Pioli: “Per l’Europa serve di più”. Spazio agli altri risultati nel taglio alto: “Sprint Champions. Aggancio Napoli, ora la sfida a Pirlo. L’Atalanta è terza”.

Il Napoli, intanto, è in silenzio stampa quasi da due mesi ormai. Gennaro Gattuso non può prendersi le rivincite che forse meriterebbe. “Il silenzio stampa sta impedendo a Gattuso di difendere le proprie ragioni, di rispondere a distanza di un mese alle tante critiche che l’avrebbero potuto destabilizzare. La migliore risposta, probabilmente, la sta dando coi risultati. Il suo Napoli ha ripreso a giocare, magari non avrà incantato contro il Crotone per i soliti errori individuali. Ma ha saputo essere essenziale”.