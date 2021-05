GAZZETTA – Il Napoli spera nel ripescaggio in Champions League con l’esclusione della Juventus

in

“Colpi di genio” titola l’edizione di oggi de La Gazzetta dello Sport. Massimiliano Allegri chiede il play del Sassuolo Manuel Locatelli. Per Stefano Pioli si deve putnare tutto sull’argentino De Paul. Al Milan servono anche 3 centrali per la Champions: Alessio Romagnoli verso il rinnovo. “Dalle cessioni del marocchino e Joao Mario arrivano 68 milioni”: in casa Inter Simone Inzaghi ha rassicurato Romelu Lukaku sul futuro del club. “L’Italia e le scelte del ct”: fuori Moise Kean, alle 21 l’Under 21 con Giacomo Raspadori si gioca i quarti dell’Europeo. Lazio, Maurizio Sarri sembra più vicino.

Il Napoli, così come Betis e Real Sociedad, spera di essere ripescato in Champions League con l’eventuale esclusione di Juventus, Real Madrid e Barcellona, ancora dentro al progetto della Superlega. Qualora questi club dovessero venire estromessi, si procederebbe ai ripescaggi, con il Napoli che si troverebbe nel tabellone principale partendo dalla terza fascia. Le tre big escluse, però, potrebbero ricorrere in appello e poi al TAS, allungando quindi i tempi organizzativi della nuova edizione del torneo.