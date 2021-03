GAZZETTA – “Grazie Roma”: i giallorossi sono gli unici superstiti italiani in Europa

La prima pagina de La Gazzetta dello Sport di oggi è dedicata al Milan e alla sua eliminazione dall’Europa League per mano del Manchester United. “Al Diavolo” è il titolo della rosea. Pure i rossoneri fuori dalle coppe, Paul Pogba entra e decide (1-0): avanti i “Red Devils”. Rigore negato a Zlatan Ibrahimovic, che si sfoga: “Vinciamo il campionato”.

“Grazie Roma”: in Europa rimangono solo i giallorossi. In Ucraina vittoria per 2-1 sullo Shakhtar Donetsk. La doppietta di Broja Mayoral. Oggi sorteggio dei quarti. “Inter, altri 2 positivi”: dopo Danilo D’Ambrosio e Samir Handanovic si fermano anche Stefan de Vrij e Matias Vecino. L’ATS: “Non si gioca contro il Sassuolo”. La partita rinviata al 7 o al 14 aprile. “Bloccato il progetto nuovo San Siro”: lo stop del sindaco. Da Cristiano Ronaldo a Paulo Dybala, chi resta e chi no. “La Juventus che verrà”: la colonna è Federico Chiesa, i dubbi Gianluigi Buffon e Aaron Ramsey. Alla scoperta delle strategie bianconere per la prossima stagione.