GAZZETTA – Gigi Buffon saluta la Juventus

“Buffon addio amaro”. Questo il titolo di apertura in prima pagina de La Gazzetta dello Sport nell’edizione odierna. L’uscita del portiere in un momento tesissimo: “Tolgo il disturbo”. Oggi sarà titolare contro il Sassuolo. Patto Champions tra i giocatori, Cristiano Ronaldo in campo e sempre più isolato. Intanto il Napoli scappa dopo i 5 gol all’Udinese: adesso è secondo. C’è spazio per i rossoneri nel taglio laterale della prima pagina del quotidiano con il titolo seguente: “Occhio!”. C’è la trappola rappresentata dal Torino e manca Zlatan Ibrahimovic.

“L’ombra di Mou”. In Inter-Roma si affrontano due squadre che intrecciano il proprio passato ed il proprio futuro con il tecnico portoghese. Antonio Conte, intanto, aspetta segnali da Steven Zhang. “City campione d’Inghilterra. E Guardiola fa 31 (trofei)”. Questo il titolo che il quotidiano dedica nel taglio laterale della prima pagina agli inglesi. Record su record per il tecnico. Vittoria arrivata dopo la sconfitta del Manchester United.