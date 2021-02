GAZZETTA – Gennaro Gattuso tende la mano nei confronti di Aurelio De Laurentiis

“La Juve ha Fede”. Questo il titolo di apertura in prima pagina de La Gazzetta dello Sport nell’edizione odierna sui bianconeri. Il Porto vince 2-1, ma il gol di Federico Chiesa è importantissimo in vista del ritorno in casa. Basterebbe l’1-0 per passare il turno. Nel recupero negato un rigore su Cristiano Ronaldo. Intanto la doppietta di Erling Haaland lancia il Borussia Dortmund contro il Siviglia.

In casa Napoli, invece, Gennaro Gattuso e Aurelio De Laurentiis vanno verso la riappacificazione. “Stavolta è Gattuso a tendere la mano nei confronti del presidente, dopo che quest’ultimo ha cercato di riavvicinarsi alla squadra e soprattutto all’allenatore, passata l’ira funesta”. Il Napoli è atteso stasera dalla trasferta in casa del Granada in Europa League. In questo momento, però, le coppe non rappresentano la priorità.