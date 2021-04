GAZZETTA – Gennaro Gattuso ha combattuto contro tutti, ora tocca all’Inter

L’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport si dedica soprattutto a Napoli-Inter. “Come un match ball”, si legge nella parte centrale del quotidiano. “A Napoli i nerazzurri cercano la 12a vittoria di fila, Conte sfida Gattuso e i critici”. Sarà una domenica fondamentale per la corsa al tricolore. “Gattuso sta vivendo la più travagliata stagione della sua carriera. Al confronto, Creta e Pisa gli sembrano Disneyland. Ha combattuto contro tutti: da De Laurentiis al COVID, dagli avversari a una critica che gli ha rinfacciato anche la pescheria di Gallarate. In qualche reazione Rino è andato lungo, ma in genere, il Napoli che viene da 5 vittorie nella ultime 6, è figlio del suo grande lavoro. Ha ricompattato un ambiente autolesionista e ha dato alla squadra un equilibrio tattico che prima non c’era”.

In taglio alto il quotidiano parla dell’assenza di Cristiano Ronaldo nella sfida del Gewiss Stadium di Bergamo tra Atalanta e Juventus. “Ronaldo lascia la Juve a… Dybala”, questo il titolo dedicato alla compagine bianconera.