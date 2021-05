GAZZETTA – Gennaro Gattuso e Simone Inzaghi pronti a scambiarsi le panchine

“Juve, su la festa” titola oggi in prima pagina La Gazzetta dello Sport. I bianconeri battono per 2-1 l’Atalanta e vincono la Coppa Italia. Decisivo il gol di Federico Chiesa. Andrea Pirlo: “Io mi confermerei”. Gian Piero Gasperini: “Su Pessina era rigore”. Gigi Buffon saluta, abbraccio anche con Andrea Agnelli.

Per poter sfruttare le seguenti promozioni è necessario cliccare sul book di riferimento ed effettuare l’iscrizione sui seguenti siti che operano in Italia in totale sicurezza



Inter: “C’è fiducia”. Antonio Conte potrebbe restare. Presto l’incontro col presidente Steven Zhang per pianificare il futuro. Ieri cena con squadra e staff. Milan, “Mega offerta dal Qatar”: per Hakan Calhanoglu pronti 32 milioni, i rossoneri non rilanciano e restano fermo ai 4 a stagione. Intanto, Stefano Pioli prepara la sfida Champions. “Che intreccio tra Lazio e Napoli”: Gennaro Gattuso potrebbe finire in biancoceleste e Simone Inzaghi in azzurro. La spaccatura tra il tecnico e il presidente del Napoli è ormai evidente, ma c’è chi spera ancora in una riconferma. Per Simone Inzaghi, invece, il rinnovo sembra molto lontano nonostante la stagione sia praticamente terminata.