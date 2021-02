GAZZETTA – Gennaro Gattuso a rischio esonero in caso di sconfitta col Benevento

“Pippo sfida Ringhio”. E’ questo il titolo che utilizza La Gazzetta dello Sport per parlare anche in prima pagina del derby in programma oggi tra Napoli e Benevento. Spazio poi alla Juventus. Non basta il solito Cristiano Ronaldo, i bianconeri non vanno oltre l’1-1 sul campo dell’Hellas Verona e frenano la risalita verso la vetta. Vincendo oggi l’Inter volerebbe a +10 ed è proprio su questo tema che si sofferma la rosea “Rabbia CR7. Conte, sei da +10”.

La posizione di Gennaro Gattuso sulla panchina del Napoli, comunque, è tutt’altro che salda. La volontà del club azzurro sarebbe quella di proseguire con l’attuale allenatore solo fino a fine stagione. Un risultato negativo oggi contro il Benevento potrebbe anche indurre Aurelio De Laurentiis a rivedere la sua idea e cambiare subito: “Il presidente si sta muovendo in più direzioni. Due le priorità in agenda: Rafa Benitez o Maurizio Sarri. A uno dei due vorrebbe affidare il progetto futuro, ma nessuno dei due è intenzionato a entrare in corsa. E poi, c’è Walter Mazzarri, l’unico che non avrebbe problemi a subentrare. In alternativa, allora si potrebbe puntare su un giovane emergente, uno tra Italiano e Juric, per intenderci”.