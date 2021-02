GAZZETTA – “Furia Ringhio”: Gennaro Gattuso si lamenta anche di Aurelio De Laurentiis

“Milan alle stelle”. Questo il titolo di apertura in prima pagina de La Gazzetta dello Sport di oggi. Rispetto a un anno fa la squadra rossonera ha 18 punti in più, ma adesso servono nuovi investimenti e i rinnovi di contratto dei big, da Zlatan Ibrahimovic a Gigio Donnarumma. C’è spazio nel taglio laterale della prima pagina del quotidiano per i partenopei con il titolo seguente: “Furia Ringhio”. Lo sfogo di Gennaro Gattuso dopo il 2-0 sul Parma non è passato inosservato. “Deluso da De Laurentiis. Qui prendo solo schiaffi”.

“Social, numeri, follia: è ancora nerazzurri contro bianconeri, ma come è cambiata”. Questo il titolo che il giornale utilizza nel taglio laterale della prima pagina sulla prossima semifinale di andata di Coppa Italia tra Inter e Juventus. Andrea Pirlo vuole la rivincita nei confronti di Antonio Conte dopo la brutta sconfitta rimediata in campionato con il punteggio di 2-0. Ci si aspetta un match molto combattuto.