GAZZETTA – Fiorentina già pronta a concludere per Gennaro Gattuso

“Altezza Ibra”. Questo il titolo con cui si apre l’odierna edizione de La Gazzetta dello Sport in edicola. Il riferimento è alla partita di domani di domani quando a San Siro si sfideranno Milan e Genoa. La gara metterà di fronte Zlatan Ibrahimovic e Gianluca Scamacca, e per quest’ultimo, scrive il quotidiano, che è nel mirino dei rossoneri come vice dello svedese. Spazio in taglio laterale alle novità su indicazione di Mario Draghi per quanto riguarda le riaperture in Italia. 1.000 spettatori in A fino a 500 nei palazzetti. Calcetto dal 26 aprile. Piscine, palestre e attività al chiuso devono attendere. Tornano cinema e teatri. Il sì a bar e ristoranti: pranzi e cene all’aperto.

Si insiste nell’accostamento di Gennaro Gattuso alla Fiorentina. “Prematuro parlare di un accordo vicino anche se l’approccio c’è stato. Perché se da un lato la Fiorentina sarebbe pronta a concludere, il tecnico vuole rimanere concentrato sul campionato e non ha alcuna fretta di firmare”.