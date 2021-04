GAZZETTA – Cristiano Ronaldo “costretto” a rimanere alla Juventus

La Gazzetta dello Sport oggi in edicola dedica il titolo in prima pagina ad Antonio Conte: “Supermister”. Il tecnico nerazzurro, definito uomo scudetto, in 22 mesi ha rivoluzionato le gerarchie. Così ha ribaltato l’Inter e la Serie A. Ha già guadagnato 107 punti sulle 6 rivali d’alta classifica. Romelu Lukaku oggi vale più di 100 milioni.

“Dietro al nervosismo di Ronaldo”: vuole un posto tra le prime 4 e Juve più forte per rimanere. Il suo business e il Fisco: gli conviene restare. Tra giugno 2019 e giugno 2020 ha guadagnato 105 milioni di dollari. Se lo stipendio della Juve è inequivocabilmente prodotto in Italia, tutte le altre entrate sono globali, ma grazie all’agevolazione fiscale introdotta nel 2017 il portoghese paga un forfait di 100.000 Euro e basta per tutti i redditi esteri, che superano i 40 milioni l’anno. Se andasse via dalla Juventus le agevolazioni decadrebbero. “Al ristorante in zona proibita”: oggi il giudice decide sull’espulsione di Zlatan Ibrahimovic contro il Parma. “C’è il Sassuolo dopo le grandi”: il posticipo di A: Benevento-Sassuolo decisa da un’autorete (0-1).