GAZZETTA – Coronavirus, rischio focolaio nell’Inter

“Milan tiraci su”. Questo è il titolo di apertura in prima pagina de La Gazzetta dello Sport nell’edizione odierna. Il calcio italiano ha bisogno di un giovedì da leoni. Contro il Manchester United a San Siro (ore 21:00) basta lo 0-0 per volare ai quarti di finale di Europa League. Zlatan Ibrahimovic è pronto. Stefano Pioli: “Con lui noi siamo più forti”. La Roma deve invece difendere il 3-0 in casa dello Shakhtar Donetsk.

Spazio nel taglio laterale della prima pagina ai granata con il titolo seguente: “Toro vero”. Vittoria batticuore al 92′ nel recupero contro il Sassuolo: rimonta da 0-2 a 3-2. Un super Simone Zaza fa svoltare la squadra di Davide Nicola, che adesso abbandona il terzultimo posto in classifica. “Anche Handanovic positivo. Si teme un focolaio”. Dopo Danilo D’Ambrosio, contagiato il portiere sloveno, capitano della formazione di Antonio Conte: ha la febbre, ma martedì si è allenato con il resto del gruppo nerazzurro.