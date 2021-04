GAZZETTA – Coronavirus, il focolaio della Nazionale non si ferma

“Juve voglia di AllegriA”. Questo il titolo di apertura in prima pagina de La Gazzetta dello Sport. Andrea Pirlo è sul filo, domani il recupero con il Napoli che pesa per la panchina. Andrea Agnelli ha incontrato Massimiliano Allegri e non può permettersi di stare fuori dalle prime 4 del campionato di Serie A. Intanto Fabio Cannavaro dice la sua: “Tutelate Andrea. Come è cresciuto Gattuso”. Spazio ai rossoneri nel taglio alto della prima pagina con il titolo seguente: “Gigio più lontano ma firma Ibra”. Il portiere ha un’offerta da 12 milioni di Euro ed il club ha fatto sapere che dovrà decidere entro maggio. Lo svedese rinnoverà in settimana e compirà ad ottobre 40 anni.

Anche i nerazzurri trovano spazio nel taglio laterale della prima pagina: “L’età dell’oro”. La squadra di Antonio Conte ormai ha lo scudetto in tasca e solo lei può perderlo. Da Romelu Lukaku fino a Nicolò Barella, il tecnico ha tutti i presupposti per aprire un ciclo vincente con la squadra attualmente a disposizione. Continuano le brutte notizie in seguito al virus nel taglio laterale della prima pagina: “Focolaio Nazionale: ora i positivi sono 6, pure Cragno e Sirigu”.