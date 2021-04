GAZZETTA – Carlo Ancelotti vuole Alex Meret all’Everton

L’edizione di oggi de La Gazzetta dello Sport si concentra in prima pagina sui recuperi di Inter-Sassuolo e di Juventus-Napoli, titolando: “I verdetti”. Inter, Antonio Conte vuole chiudere i conti: decima di fila per il +11. Contro il Sassuolo il tecnico insiste: “Il percorso va completato”. Juve, spareggio Champions. Andrea Pirlo tra Gennaro Gattuso e Massimiliano Allegri. Col Napoli si gioca tutto. Federico Bernardeschi settimo nazionale positivo. “Riportare a casa Pessina”: il Milan pensa davvero al centrocampista dell’Atalanta. “C’è l’okay del governo”: l’Europeo con il pubblico allo stadio Olimpico. L’11 giugno Italia-Turchia a Roma.

L’Everton di Carlo Ancelotti, intanto, è sulle tracce di Alex Meret. “Carlo Ancelotti è un suo estimatore dei tempi in azzurro e lo vorrebbe portare con sé in Premier League, all’Everton, mentre in Italia può nascere qualcosa con la partenza di un big nelle prime della classe. Sempre che, in uno scenario a sorpresa, a fare le valigie non sia proprio Ospina: soltanto in tal caso Meret resterebbe dov’è, al Napoli”.

