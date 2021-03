GAZZETTA – “Carica azzurra”: l’Italia va in Bulgaria dove non ha mai vinto

“Carica azzurra”. E’ questo il titolo d’apertura dell’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport che si sofferma sulla sfida che attende stasera l’Italia di Roberto Mancini, impegnata a Sofia contro la Bulgaria. Gli azzurri non hanno mai vinto in casa di questi avversari e per farlo il ct è pronto ad affidarsi ad Andrea Belotti al centro dell’attacco. Confermato Lorenzo Insigne in avanti.

David Ospina, Kalidou Koulibaly, Nikola Maksimovic, Elseid Hysaj, Fabian Ruiz e Tiémoué Bakayoko sono potenzialmente in uscita dal Napoli. Secondo il giornale Aurelio De Laurentiis procederà al taglio del monte ingaggi e sacrificherà anche qualche big. C’è poi chi è in scadenza e non rinnoverà e chi, invece, è in prestito e non sarà riscattato. Ciò che è certo è che in estate in casa Napoli ci sarà una vera rivoluzione dell’organico. Il presidente ha sempre rifiutato le offerte faraoniche, per poi pentirsi dopo qualche tempo come nel caso di Allan. Stavolta non sarà così.