GAZZETTA – Calciomercato Napoli, Cristiano Giuntoli a Madrid: si chiude subito per Stanislav Lobotka

Il ds Cristiano Giuntoli è partito alla volta di Madrid per incontrare i dirigenti del Celta Vigo e definire l’ingaggio di Stanislav Lobotka. L’annuncio arriva dall’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, che spiega come Aurelio De Laurentiis voglia mettere il centrocampista a disposizione di Gennaro Gattuso quanto prima. La coperta è corta e le partite sono tante. Non sono ammessi ritardi.

L’offerta del Napoli agli spagnoli è di un prestito a 3 milioni con obbligo di riscatto a giugno fissato a 17 millioni, per un totale di 20 milioni di Euro. Cristiano Giuntoli dovrebbe presentarsi presto a Villa Stuart con il giocatore. Lo stipendio dovrebbe essere di 2 milioni di Euro per i prossimi 5 anni. A Napoli, intanto, i tifosi sono divisi. C’è chi pensa che il centrocampista non rispecchi le caratteristiche di cui ha bisogno la rosa e chi lo paragona a calciatori del passato. Solo il campo fornirà la giusta risposta.