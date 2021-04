GAZZETTA – Aurelio De Laurentiis vorrebbe ricomporre il rapporto con Gennaro Gattuso

“Juve cambia tutto”. Questo il titolo di apertura in prima pagina de La Gazzetta dello Sport nell’edizione odierna. Si va verso una rivoluzione con John Elkann che ha incontrato Andrea Agnelli. Massimiliano Allegri si prepara al ritorno per fare il manager alla Alex Ferguson. Presidenza: per il futuro c’è Alessandro Nasi, compagno di Alena Seredova, mentre prende quota l’idea di Cristiano Giuntoli come direttore sportivo.

Aurelio De Laurentiis e Gennaro Gattuso, intanto, continuano a muoversi nel silenzio. “Da qualche giorno, nell’ambiente, circola un’indiscrezione secondo la quale De Laurentiis starebbe cercando di ricomporre il rapporto con Rino Gattuso. Ecco, si tratta soltanto di una voce, che non ha trovato alcun riscontro, almeno fino adesso, e che serve soltanto per l’esterno, perché nessuna delle parti in questione ha lasciato trapelare un’eventualità del genere”, si legge sulla rosea. L’impressione generale, però, è che sarà il tecnico stesso a girare i tacchi al termine della stagione, offeso dal trattamento ricevuto negli ultimi mesi.