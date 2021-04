GAZZETTA – Aurelio De Laurentiis continua a tenersi in contatto con Luciano Spalletti

“Zhang, è qui la festa?”, titola in prima pagina l’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport. Il numero uno dell’Inter è a Milano dopo 7 mesi per scudetto e vedrà la squadra alla Pinetina. Si torna a parlare del caso di Luis Suarez, con la deposizione di Andrea Agnelli: “La delega l’aveva Paratici. Il giocatore si propose via sms a Nedved. Dell’esame ho letto sui giornali”. “Europa League, semifinale a Manchester”: all’Old Trafford serve una notte da Diavoli giallorossi per la Roma, unica squadra italiana rimasta nelle coppe.

Focus sul prossimo allenatore del Napoli. “Il profilo più idoneo, in ogni modo, pare essere quello di Luciano Spalletti, col quale Aurelio De Laurentiis continua a mantenersi in contatto. Nelle loro chiacchierate, sicuramente, avranno parlato anche di strategie, di eventuali passaggi da completare, perché si possa definire il nuovo progetto in tempo utile per l’inizio della nuova stagione”, si legge sul giornale di oggi