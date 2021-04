GAZZETTA – Arriva la prova del 9 per Torino e Napoli

“Inter è tuo”. Questo il titolo di apertura in prima pagina de La Gazzetta dello Sport nell’edizione odierna. Matteo Darmian uomo gol: 1-0 al Verona. Antonio Conte si scioglie: “Voglio restare, non sono un guerrafondaio. Scudetto al 95%”. Il 19° titolo potrebbe arrivare già domenica. Spazio nel taglio basso della prima pagina alla sfida tra granata e partenopei con il titolo seguente: “Belotti-Osimhen a tutta potenza. La prova del 9 per Toro e Napoli”. I due bomber si fronteggeranno stasera e la squadra di Nicola con un risultato positivo farebbe un passo deciso verso la salvezza.

“Pirlo incubo Champions”. Solo pari per 1-1 a Firenze con Alvaro Morata che ha risposto al cucchiaio su rigore di Dusan Vlahovic. Il tecnico torna ad essere al centro delle critiche: “Io scontento, il club anche”. “Ciclone Dea, sale al 2° posto con cinque gol e super Muriel”. Il Bologna si sgretola troppo presto e ad inizio secondo tempo è già in 10 uomini. “Rossoneri alla croata, Mandzukic e Rebic per lo spareggio contro la Lazio”. Questo il titolo che il quotidiano dedica nel taglio basso della prima pagina al Milan. In virtù del passo falso anche della Juventus, diventa fondamentale trovare i 3 punti per entrambe le squadre per motivazioni differenti che permetterebbero di affrontare il finale di stagione con più serenità.