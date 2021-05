GAZZETTA – Antonio Conte sta per lasciare l’Inter

in

“Conte-Inter divorzio!”. Questo il titolo di apertura in prima pagina de La Gazzetta dello Sport nell’edizione odierna sulla clamorosa svolta sulla panchina nerazzurra. Tecnico e club distanti: si tratta sulla buonuscita. Incontro con la dirigenza: è necessaria una plusvalenza di 100 milioni di Euro e la cessione di almeno un big. C’è spazio anche per i bianconeri nel taglio basso della prima pagina: “Allegri, aria di nozze”. Contatto con l’ex allenatore della Juventus durante la Partita del cuore.

Per poter sfruttare le seguenti promozioni è necessario cliccare sul book di riferimento ed effettuare l’iscrizione sui seguenti siti che operano in Italia in totale sicurezza



Il Milan trova spazio nel taglio laterale con questo titolo: “Anche i tifosi scaricano Gigio”. Il caso di Gigio Donnarumma tiene banco, ma il club non ha accettato le condizioni dettate dal classe ’99 e dal suo agente Mino Raiola, virando su Mike Maignan. “La Fiorentina va a Gattuso. Napoli ci prova con Spalletti”. Rocco Commisso si aggiudica l’ex tecnico dei partenopei, mentre Aurelio De Laurentiis deve ancora ufficializzare il nuovo allenatore del Napoli.