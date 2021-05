GAZZETTA – Antonio Conte pronto ad affondare la Juventus

“Un Conte da k.o.”. Questo il titolo di apertura in prima pagina de La Gazzetta dello Sport nell’edizione di oggi. In due anni con il nuovo tecnico l’Inter ha guadagnato 39 punti sulla Juventus e adesso può affondarla definitivamente dopo averne interrotto il ciclo vincente. Il tecnico ha la chance di togliere il 4° posto alla sua ex squadra. E fa pace con Lautaro Martinez sul ring. Alla Pinetina grigliata, guantoni e risate dopo le scintille di San Siro. Intanto Romelu Lukaku finisce nel ciclone per la presunta festa di compleanno in albergo.

C’è spazio nel taglio basso della prima pagina anche per i rossoneri ai quali viene dedicato il titolo seguente: “Il piano Milan”. Stefano Pioli fino al 2024 e il sì di Gigio Donnarumma per il rinnovo. Per quanto riguarda il Napoli, invece, si parla di Pau Torres sul mercato. Il difensore centrale del Villareal piace agli azzurri e la sua valutazione è di circa 30 milioni di Euro.