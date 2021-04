GAZZETTA – Antonio Conte parlerà del futuro a traguardo acquisito

“Conte teso alla meta”. Questo il titolo d’apertura dell’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, che si sofferma sull’Inter tra lo scudetto e il futuro del suo allenatore dopo le dichiarazioni di Antonio alla vigilia della sfida con l’Hellas Verona: “Parlerò a traguardo acquisito”. Secondo la rosea, il tecnico nerazzurro vuole capire i nuovo obiettivi: ci sarà un chiarimento con Steven Zhang.

Per poter sfruttare le seguenti promozioni è necessario cliccare sul book di riferimento ed effettuare l’iscrizione sui seguenti siti che operano in Italia in totale sicurezza



Tanti club di Serie AA contro Juve, Inter e Milan. Ben 11 società hanno firmato infatti un atto d’accusa, una lettera indirizzata al presidente di Lega Paolo Dal Pino, per chiedere un’assemblea d’urgenza per “analizzare i gravi atti posti in essere dai club e dai loro amministratori e le relative conseguenze”. Una richiesta di sanzione vera e propria, come scrive anche la rosea in taglio alto: “Superlega: lettera di 11 club di A ‘Sanzioni per Juventus, Inter e Milan'”. La Superlega è nata e morta nell’arco di 2 giorni, ma se ne continuerà a parlare ancora a lungo.