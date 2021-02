GAZZETTA – “Allarme tra i granata”: Torino-Sassuolo a rischio

La Gazzetta dello Sport si concentra su Zlatan Ibrahimovic nella sua apertura di oggi e titola: “Occhio alla stecca”. Ecco la… Milan-Sanremo di Zlatan. Partite, trasferimenti e polemiche. Si allenerà in Riviera tre giorni. Silvio Berlusconi: “Incomprensibile”. Inter e Juventus per il vertice. “A noi due”: Andrea Pirlo vara il piano Juve di rimonta-scudetto. Antonio Conte tiene su l’Inter: “Se va in testa non molla”. Oggi continua la Champions. “Provaci, Atalanta!”: andata degli ottavi contro il Real Madrid, appuntamento a Bergamo alle ore 21:00. Gli spagnoli hanno 9 infortunati, mentre gli orobici stanno viaggiando sull’onda dell’entusiasmo e credono nel colpaccio.

Per poter sfruttare le seguenti promozioni è necessario cliccare sul book di riferimento ed effettuare l’iscrizione sui seguenti siti che operano in Italia in totale sicurezza.



“Allarme tra i granata”: interviene l’ASL. Sette giorni di isolamento per il Torino con 8 positivi al Coronavirus. Col Sassuolo verso il rinvio. “Biancocelesti travolti all’Olimpico”: questo Bayern Monaco è troppo, quattro gol dai tedeschi archiviano di fatto il passaggio del turno ai quarti. Tanti errori da parte degli uomini di Simone Inzaghi.