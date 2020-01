GAZZETTA – “Allarme Sarri, la Juve resta un’incompiuta”

“Allarme Sarri, la Juve resta un’incompiuta” è il titolo che si legge in prima pagina sull’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, che dedica la copertina a Kobe Bryant. C’è un’intervista esclusiva al cestista italiano Danilo Gallinari, che lo conosceva bene e ha vissuto con lui diversi momenti memorabili in NBA. Si parla anche di Coppa Italia, con la sfida tra Torino e Milan, e di Inter, in alto, col titolo: “Scossa Eriksen”. A breve il danese diventerà ufficialmente un nuovo giocatore della squadra di Antonio Conte, reduce da 3 pareggi di fila che rischiano di compromettere la corsa allo scudetto.

Paradossalmente, pur non partecipandovi direttamente, il Napoli ha detto la sua sconfiggendo la Juve al San Paolo. Un successo chiaramente clamoroso dato che la vittoria casalinga in campionato mancava da ottobre. I partenopei possono ancora sognare in grande, anche perché sono in gioco in Coppa Italia. I bianconeri, invece, devono guardarsi le spalle.