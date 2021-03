GAZZETTA – Alex Meret rischia di perdere la Nazionale

in

La Gazzetta dello Sport oggi in edicola apre la sua prima pagina con il futuro di Cristiano Ronaldo: “CR7, fumata bianconera”. Resta alla Juventus ma vuole rinforzi. Summit con il club a fine stagione. “Ore 20:45, parte la missione Qatar 2022”: Roberto Mancini dà la caccia al Mondiale e prova l’Europeo. Vecchia guardia e piedi buoni per battere l’Irlanda del Nord. “Romelu segna col Belgio”: il rigore di Romelu Lukaku non perdona mai. Antonio Conte chiede i gol anche a Christian Eriksen.

“Gli ulivi, la terra il silenzio”: Cesare Prandelli ritrova il sereno dopo le dimissioni dalla Fiorentina. Intervista a Gonzalo Villar: “La mia Roma e i miei modelli Busquets e Iniesta”. C’è un approfondimento su Alex Meret: “Sa bene il portiere del Napoli che la sua avventura con l’Italia s’interromperà a fine maggio, quando il c.t. comunicherà l’elenco dei convocati per l’Europeo di giugno. Il suo nome non ci sarà, perché nelle gerarchie di Mancini ci sono prima Donnarumma, Sirigu e Cragno, ed è improbabile che vengano sovvertite”.