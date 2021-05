Francesco Flachi controcorrente: “Fiorentina-Napoli? I viola faranno tanto turnover, mi auguro facciano giocare i ragazzi della Primavera”

L’ex calciatore viola Francesco Flachi è intervenuto ai microfoni de “Il Sogno nel Cuore”, su 1 Station Radio. “Gattuso alla Fiorentina? Le voci ci sono, non è ancora definito il tutto ma penso che sarà lui il prossimo allenatore viola. Rino è un gladiatore, sa fare gruppo, una persona che sa toccare i tasti giusti per far esaltare le caratteristiche di ogni giocatore. Persona corretta, e ai calciatori piace così. È l’uomo giusto per far ripartire la Fiorentina. (…) Vlahovic-Osimhen? Sono esplosi entrambi nella seconda parte di campionato. Dusan ha bruciato le tappe, un cambiamento straordinario, si è completato. Inizialmente ha trovato difficoltà, errori anche per la sua giovane età, non giocava nemmeno con continuità e quando un attaccante non sente fiducia fa fatica. Prandelli ha creduto in lui, e l’attaccante viola lo ha ripagato sul campo”.

“Osimhen ha una velocità determinante, non è facile dare un’impronta al primo anno in A: quando si è svegliato lui, si è svegliata anche la squadra. Se il Napoli non avesse avuto tanti infortuni, avrebbe potuto competere con l’Inter. Fiorentina-Napoli? I viola faranno tanto turnover, mi auguro facciano giocare i ragazzi della Primavera, sono tre anni che vincono la Coppa Italia di categoria ed è giusto lanciarne qualcuno. Quanto è mancato il Maradona al Napoli? Tanto, come a tutte le altre squadre sono mancati i propri supporters. Guardare il calcio oggi è triste, non può esserlo senza la gente. Il pubblico ti dà la carica, motivazioni, ti forma e ti fa esaltare. Insigne? È il giocatore che ha più qualità in Italia, ti può far vincere le partite da solo con una giocata, un gol o un assist”.