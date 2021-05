Fiorentina-Napoli in tv: orario diretta partita e dove vederla

Il campionato di Serie A 2020-2021 vedrà il Napoli protagonista in casa della Fiorentina domenica 16 maggio alle 12:30, per la trentasettesima giornata di Serie A. La diretta televisiva dell’incontro sarà in esclusiva su DAZN. Bisognerà collegarsi al canale tv o all’app per guardare la gara in streaming.

Il match tra Fiorentina e Napoli sarà trasmesso su andrà in onda su DAZN1 (canale numero 209 del decoder di Sky). Si tratta di una partita molto importante per il Napoli, reduce dalla vittoria con l’Udinese. Gennaro Gattuso deve ottenere assolutamente la qualificazione in Champions League per salutare tutti in grande stile, a dispetto della valanga di critiche piovutegli addosso nel corso della stagione. Ormai manca poco e gli azzurri sono padroni del proprio destino. I viola sono già certi della salvezza, le motivazioni del Napoli sono indubbiamente superiori. Chissà che l’accesso all’Europa che più conta non sia aritmetico già da domani…