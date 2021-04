Festino a casa di Weston McKennie con Paulo Dybala e Arthur: resistenza ai carabinieri, la Juventus pensa alle sanzioni

Nella serata di ieri le forze dell’ordine sono intervenute nell’abitazione del calciatore americano Weston McKennie, in forze alla Juventus. I carabinieri di Torino si sono recati lì per interrompere una cena privata con musica ad alto volume, che ha attirato l’attenzione dei vicini. Un vero e proprio festino quello organizzato dal calciatore statunitense con altri compagni di squadra presenti. Nella villa sulla collina di Torino del giocatore erano almeno in dieci. Non mancavano i compagni di squadra del calciatore Paulo Dybala e Arthur.

Dopo momenti di iniziale resistenza alle forze dell’ordine, i carabinieri sono entrati in casa per accertare le violazioni delle norme contro il Coronavirus. Multati i presenti che si sono poi dimostrati pienamente collaborativi nei loro confronti. Non si escludono ora conseguenze per i giocatori coinvolti. La società bianconera potrebbe decidere di comminare delle sanzioni nei loro confronti proprio per scongiurare che si ripetano altri episodi spiacevoli di questo tipo.