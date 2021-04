Fernando Orsi è sicuro: “David Ospina o Alex Meret? Non c’è grande differenza”

Nel corso di ‘Radio Goal’, in onda su Kiss Kiss Napoli, emittente ufficiale del club azzurro, è intervenuto in queste ore l’ex portiere ed attuale commentatore tv Fernando Orsi, che ha parlato anche della squadra di Gennaro Gattuso. “Ospina o Meret? Non c’è grande differenza. A me sembra che Gattuso abbia scelto Ospina come titolare e se sta bene lo mette sempre. Il Napoli è una squadra che pecca un po’ di personalità e di carattere. Sono rimasto un po’ deluso dalla prestazione contro la Juventus. Mi sarei aspettato qualcosa di più. Ho visto un Napoli timido che ha fatto registrare delle pause incredibili ed ha permesso alla Juve di vincere la partita”.

Per poter sfruttare le seguenti promozioni è necessario cliccare sul book di riferimento ed effettuare l’iscrizione sui seguenti siti che operano in Italia in totale sicurezza



“Allenatori? Juric potrebbe essere ottimo per il Napoli in caso di Europa League mentre in caso di Champions League io ci metto il nome di Sarri. Ho sognato che forse potrebbe tornare Sarri”, ha aggiunto l’ex calciatore.