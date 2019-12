Fantacalcio 16esima Giornata: giocatori consigliati del Napoli

Superato il turno infrasettimanale di Champions League, con un finale di girone felice per Napoli, Atalanta e Juventus promosse agli ottavi della competizione, ritorna il Fantacalcio. Il Napoli è sicuramente una delle squadre che, nell’ultimo periodo, hanno fatto disperare i fantallenatori a causa della ridotta quantità di bonus. Ma si respira aria nuova a Castelvolturno dopo l’esonero di Ancelotti e l’arrivo in panchina di Gattuso.

Prende forma il nuovo Napoli targato Rino Gattuso. L’ex Milan ha subito dato una scossa morale alla squadra azzurra, fornendo inoltre indicazioni sull’undici titolare in vista della sfida casalinga contro il Parma di D’Aversa. Nel 4-3-3 del neo allenatore spiccano i rientri quasi certi di Manolas in difesa, Allan a centrocampo e Milik in attacco. Con Gattuso si torna dunque al tridente offensivo, un’ottima notizia per chi ha al Insigne, Lozano e Callejon al Fantacalcio, spesso sacrificati da Ancelotti in ruoli meno offensivi. Fabian Ruiz e Zielinski, da mezz’ali, potranno dire la loro in attacco con gli inserimenti.

Napoli-Parma: chi schierare al Fantacalcio

Nuovo allenatore, nuovo modulo, nuove motivazioni. Il Napoli può ed è chiamato a risorgere dalle ceneri della Serie A. Nonostante le voci di mercato e le critiche individuali, gli azzurri ripartiranno dalle colonne portanti: Allan, Insigne e Callejon. Sono loro i più attesi dal pubblico partenopeo. Al Fantacalcio fiducia fissa a Koulibaly, chiamato a tornare leader del reparto difensivo. Si può schierare ad occhi chiusi anche Arek Milik, reduce da una tripletta in Champions League. Ok Zielinski e Fabian Ruiz. Meglio non puntare troppo su Mario Rui, che agisce sulla fascia del sempre pericoloso Kulusevski. Callejon torna in attacco ed è da schierare, anche se è insidiato dalla concorrenza di Lozano. Llorente, invece, parte in netto svantaggio su Milik.

Giocatori consigliati Napoli: Allan, Insigne, Milik.

Probabile formazione (4-3-3): Meret, Koulibaly, Manolas, Di Lorenzo, M. Rui, Allan, Zielinski, Ruiz, Insigne, Callejon, Milik.