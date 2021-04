Fabrizio Biasin sottolinea: “Con un po’ di serenità in più da parte del suo ‘padrun’, probabilmente, oggi il Napoli sarebbe anche più su”

Fabrizio Biasin si è soffermato sul Napoli nel suo ultimo editoriale per Tuttomercatoweb, entrando nel merito della situazione del tecnico azzurro per la prossima stagione e della corsa alla Champions League. “Ieri, il Napoli, ha stravinto con il Torino. La partita è finita 0-2 solo per caso, poteva essere un massacro. La squadra di Gattuso gioca un gran calcio ed è in linea con il suo obiettivo stagionale, la qualificazione alla prossima Champions. Con un po’ di serenità in più da parte del suo ‘padrun’, probabilmente, oggi il Napoli sarebbe anche più su”.

“De Laurentiis ha un’occasione per fare un salto di qualità, ovvero tornare sui suoi passi e provare a convincere Gattuso a restare. Probabilmente è tardi, ma le squadre migliorano con il tempo, ripartire da zero avrebbe pochissimo senso”, si legge. Conoscendo il carattere di “Ringhio”, però, è probabile che il mister voglia lasciare Napoli in grande stile, lasciando alla piazza la qualificazione in Champions, senza accettare le scuse di nessuno.