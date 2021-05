Fabrizio Biasin avverte: “Il problema non è Luciano Spalletti, ma Aurelio De Laurentiis. Riuscirà questa volta a mantenere i nervi saldi?”

Il giornalista Fabrizio Biasin è intervenuto nelle ultime ore ai microfoni de “Il Sogno Nel Cuore”, trasmissione in onda su 1 Station Radio. “Sarri al posto di Conte? Non ci credo, sinceramente. È un nome che è stato messo solo perché al momento è libero. In questo momento Marotta non ha preso in considerazione questa opzione. Anzi, posso garantire che ieri seraera a cena con Allegri e ha provato in tutti i modi a convincerlo a firmare per l’Inter. Eppure, nonostante l’ottimo rapporto tra i due, c’è stato un nulla di fatto. Evidentemente Max si era già promesso alla Juventus, al punto che ha rifiutato anche l’offerta di Florentino Perez. A questo punto non si sa ancora quale sarà il prossimo allenatore nerazzurro, anche perché Marotta, come già detto, fino a poche ore fa sperava ancora di ingaggiare Massimiliano”.

“Spalletti? Io non ho alcun dubbio sulle capacità del tecnico. Il problema non è Spalletti, ma De Laurentiis. Aurelio De Laurentiis riuscirà questa volta a mantenere i nervi saldi? Sarà uno scontro tra due caratteri molto forti. Il mister è bravo a fare il suo lavoro, ha sempre avuto e meritato squadre importanti ed è storicamente sempre riuscito a raggiungere gli obiettivi prefissati dalla dirigenza in ogni stagione. Spero che De Laurentiis abbia imparato dai suoi errori, in quanto gli azzurri hanno una rosa di primissimo livello e con un tecnico come Luciano potranno fare una grande stagione”.