Fabio Capello ironico dopo Juventus-Milan: “Questa è una partita da Superlega?”

Fabio Capello, ex allenatore della Juventus e del Milan, ha analizzato ai microfoni di Sky Sport la sconfitta dei bianconeri di Andrea Pirlo contro i rossoneri, che potrebbe costare il posto in Champions. “Un tracollo imbarazzante, la Juventus non è esistita nel primo tempo. Si è vista la Juve come ad Udine, senza aggressività, poi ha alzato il pressing senza mai recuperarla. Nel primo tempo abbiamo visto tantissimi errori e ci siamo chiesti tutti, questa è una partita da Superlega? Poca cosa la Juve, Donnarumma ha fatto una sola parata”.

Anche Beppe Bergomi ha detto la sua, facendo intendere ulteriormente che in questo periodo la vittoria sia un miraggio per la Juventus. “I miracoli nel calcio avvengono una volta, la Juve aveva già vinto ad Udine, ma nel calcio serve organizzazione e coraggio”. L’incubo bianconero sta per diventare realtà: niente Champions League, addio a Cristiano Ronaldo vicino. Andrà davvero così?