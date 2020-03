Fabio Cannavaro elogia Gennaro Gattuso: “Un buon tecnico, ma non fatelo arrabbiare”

Durante una diretta social, in piena emergenza internazionale da Coronavirus, l’ex calciatore Fabio Cannavaro si è soffermato sul tecnico azzurro Gennaro Gattuso. I due sono stati compagni di squadra in Nazionale, condividendo anche la vittoria del Mondiale del 2006 in Germania. Il rapporto è rimasto idilliaco a distanza di anni. “Trattatemi bene Rino, altrimenti si inca*za e picchia tutti (ride, ndr). Lui è un bravo ragazzo, un buon tecnico, ma non fatelo arrabbiare”. Qualche commento anche sul governatore della Regione Campania Vincenzo De Luca, che sta prendendo a cuore l’emergenza imponendo limitazioni sempre più severe e restrittive sul territorio. “Il suo modo di approcciarsi al Coronavirus è giusto, sta facendo bene perché i nostri ospedali a Napoli non possono ospitare tante persone, per questo insiste e fa bene”. In questi giorni sono tanti i campioni del calcio e non solo che stanno facendo intrattenimento sui social. Molte testimonianze stanno aiutando a comprendere le misure per l’emergenza all’estero.